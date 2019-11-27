Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1Б).

— Конечно, мы довольны двумя очками, — цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». — В атаке хотели по-другому сыграть, более энергично, интереснее, и, кстати, понимали, что будет тяжелая игра, она нам непросто давалась — «Сибирь» здорово была заряжена. Здорово, что мы в таких играх побеждаем, но и без везения не обошлось.

— Вратарь Амир Мифтахов сегодня был впервые включен в заявку. Стоит его ожидать в игре до Нового года?

— Мысль есть его поставить, я ему сказал: «Готовься», но нужно немножко подумать, посмотреть состояние команды. Не могу гарантировать, но возможно, что мы его увидим в ближайших играх.

— «Ак Барс» много играл в большинстве, но мало бросал в касание. Видите ли вы в этом проблему, есть ли она?

?— Если вы видите, мы тоже видим. Здесь большая проблема, она была и в прошлой игре. Может быть, не хватает свежих решений, все инертно. Я новость не скажу, физическое и психологическое состояние я определяю простым методом — это ключевые вбрасывания. И в прошлом матче, и в этом мы их проигрывали. Это простое вроде бы что-то, но нет, это проблемная составляющая. После вбрасывания проигрывается шайба, и мы бежим в свою зону, секунд 15-20 входим обратно, затрачиваем на это силы и энергию, делаем лишнюю работу. Если начинаем сразу в зоне, то больше напрягаем соперника.

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