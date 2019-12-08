Дмитрий Квартальнов о матче с «Авангардом»: «Тренеры «Ак Барса» сделали очень не очень»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:3).

— «Авангард» и Боба с заслуженной победой. В плюс нам можно записать наше меньшинство. Особенно в третьем периоде. А в минус — все остальные компоненты. В том числе большинство, которое в последнее время очень плохо — оно в большом минусе. Есть большое разочарование. Мы, тренеры, наверное, сделали что-то не так. Ребята старались, ребята хотели, а мы сделали очень не очень.

— Заменили Билялова после второй шайбы, потому что были недовольны его игрой?

— Он после травмы... Первый раз я его поменял. В таких играх вратарь — большая составляющая команды. Он еще немножко нервничал. И ребята это видели. Хотели их успокоить. Началось это с первой же смены. И вот этот второй гол... Не разобрался с шайбой. Вопрос не к его квалификации. Он просто нервничал. И нужно было дать команде импульс. Последний рубеж должен быть очень спокойным. И в первом периоде были ведь моменты, когда он нервничал. Первый раз такое. Ну, может быть, из-за травмы. И «Авангард» заставлял нервничать.

— А что именно тренеры «сделали очень не очень»? Переход из обороны в атаку, что-то другое?

— Вы же, наверное, понимаете. Возьмем любой компонент. Допустим, вбрасывания. Блокированные броски. По таким большим играм — мы можем какие угодно сказки рассказывать по системе. Но такие вот простые вещи, как вбрасывания и блокированные броски, они очень важны. Не банальные, но важные. Те вещи, которые нужно делать. К сожалению, мы их проиграли вчистую. А еще единоборства и стыки. Та заряженность... — она налицо. Мы скрывать ничего не будем. Я команде все это сказал.

— Половина сезона позади. Каковы ваши ощущения?

— До этой игры были очень неплохие. После этой — очень не очень стали. (Игорь Еронко)