Дмитрий Квартальнов: «Не нравятся канадцы вам? Хорошо, мы подумаем»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Нефтехимиком» (4:1) посетовал на нестабильность игры в конкретном матче.

— Счет неплохой — 4:1, игра держала в тонусе, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — Во втором периоде соперник заставил нас проснуться, наверное. Хорошо, что пропустили только одну шайбу — было много моментов у соперника, а мы никак не можем на одной ноте пройти все 3 периода. В начале матча получили много удалений, неплохо сыграли в меньшинстве. 3-й период понравился — забили гол в большинстве, стали зарабатывать на себе удаления, это плюс. А так — с победой, начинаем выезд.

— Артем Валеев сыграл первый матч в КХЛ. Как оцените его игру, и почему он стал выходить только во втором периоде?

— Он стал выходить с середины второго периода потому, что кто-то стал проседать, мы стали давать ему шансы. Он и не должен был начинать с первых минут. Он молодец, старался — в концовке только это удаление, нельзя задерживать шайбу. Думаю, еще увидим и его, и другие новые лица.

— Данис Зарипов пропустил несколько смен. С чем это было связано?

— Он переиграл пару смен, у него были смены за минуту — все-таки, ему надо покороче. Там, понятно, было наложение, но он немного переиграл, мне надо было чуть пораньше его убрать. Тяжело ему было, и вторая наложилась смена, там не вывели шайбу — Нижнекамск нас во втором периоде поднаказал.

— Петров проводит неплохое начало сезона. Не рассматриваете попробовать его в звеньях повыше — с канадцами, например?

— Не нравятся канадцы вам? Хорошо, мы подумаем.

— Билялов сегодня неплохо отыграл. В дальнейшем продолжите ротировать вратарей, или Адам Рейдеборн — первый номер?

— Билялов сыграл неплохой матч, пропустил один гол, где-то вытащил нас во втором периоде. Он будет играть много. У нас было комфортное расписание — это и плюс, и минус. Сейчас мы входим в такой режим игр через день — у нас несколько игр через день, потом два дня пауза и снова игры через день. Он будет играть намного больше.

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