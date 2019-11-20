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Дмитрий Квартальнов: «Наверное, «Ак Барс» сейчас на первом месте по удалениям в лиге»

19:18
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:1).

— 20 минут в меньшинстве — это большая роскошь: опять удаления, мы, наверное, сейчас будем на первом месте по удалениям в лиге, — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». — Говорим вроде об этом, но согласен, что соперник напрягает и вынуждает зарабатывать удаления. При этом были моменты, где мы удалялись в зоне атаки. Это наша работа, будем работать и говорить об этом.

По игре «Сибирь» была более заряженная, наши нападающие 2 периода были не в своей тарелке. Хорошо, что быстро забили и, наверное, остудили пыл «Сибири». В зачет я занесу третий период и игру нашего вратаря.

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18185.html

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