Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над московским «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

— Мы ждали такую хорошую команду, — приводит слова Квартальнова пресс-служба казанцев. — Здорово провели первый период, не без доли везения, конечно, но и наши нападающие «проснулись» — в последних трех играх было мало голов. Сегодня получилось хорошее начало, а потом довели матч до победы.

Стас Галиев — молодец, ему помогают и партнеры. Когда у нас нет первой линии ведущих игроков, он сам ведущий. Мы рады, что у него проходит такая полоса. Надеемся, что он будет прибавлять, у него хороший возраст, дай бог, чтобы он не остановился.

«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» и одержал восьмую победу в девяти матчах