Дмитрий Квартальнов: «Надо, чтобы где-то и удача держала нас»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Нефтехимиком» (3:2) отметил, что игра тяжело давалась его команде.

— Я скажу так — и первый матч, и игра сегодня получились очень тяжелыми, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — Сегодня игра тяжело давалась, вкатывались в нее тяжело. Сказать, что после двух побед с большим счетом, не должно быть какого-то специального настроя — это наше татарстанское дерби, игра принципиальная. Нижнекамск сегодня были очень заряженные ребята, хотели показать и доказать, нам было очень непросто. С другой стороны, такие матчи тоже нужно играть и, как я в раздевалке сказал, выигрывать, потому что идет череда матчей — надо, чтобы где-то и удача держала нас.

— Каково состояние Гарипова? Есть ли понимание, когда он сможет сыграть?

— Пока не знаю.

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