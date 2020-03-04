Дмитрий Квартальнов: «Надеемся, что Зарипов сыграет в первом раунде»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Нефтехимиком» (5:1, 2:0 — в серии) во втором матче серии плей-офф отметил хороший первый период в исполнении команды.

— Очень непростая игра. Хорошо, что забили и сделали гандикап в первом периоде — это предопределило исход встречи, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — «Нефтехимик» настырный, напористый, бежит: тяжеловато нам было выходить из-под давления, Тимур Билялов где-то помогал на последнем рубеже. Едем в Нижнекамск, мы проиграли там 2 последних матча, помним об этом. Там будет непросто.

— Как дела у Даниса Зарипова, и нужен ли он вообще в этой серии?

— Мы надеемся, что он сыграет в первом раунд, но следующую игру — пока нет, пока без него. Нам его не хватает и в большинстве, и в раздевалке, хотя он всегда с командой.

— Артем Лукоянов забросил сегодня первую шайбу в сезоне.

— Мы очень рады за него, думаю, он должен был много забивать. Но такое бывает — не везет, где-то черная полоса какая-то. Он очень много полезных вещей делает для команды, с этим не поспоришь. Мы рады за него, дай бог ему продолжать.

— Мэттью Фрэттин очень хорош на месте Зарипова. Возвращение Даниса не станет проблемой?

— Пока мы об этом не думаем. Найдем ему место, они в тройке с Воронковым и Галиевым неплохо играли. Все немного меняется — у нас и Адам Рейдеборн в хорошей форме, но пока так. Когда он Зарипов будет доступен, мы будем думать и найдем ему место.

— Как вам игра Фрэттина? Он и сам забивает, и Галиеву отдает.

— Они хорошо играют, результативно — это большой плюс. Где-то у него мы ждали больше голов в регулярном чемпионате, но сейчас они возвращаются. Это здорово, в плей-офф все голы весомые.

— «Ак Барс» проиграл сегодня на точке вбрасывания.

— Согласен, после каждого периода мы обращали на это внимание. Этот компонент мы вчистую проиграли сегодня, надо поправлять. Мы умеем играть на вбрасывании, но получилось так.