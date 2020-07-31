Дмитрий Квартальнов: «На грязь мы будем очень сильно отвечать»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги товарищеского матча с «Нефтехимиком» (2:3), прокомментировал игру новичков команды и рассказал об эмоциях от первого матча после долгого перерыва.

— Была хорошая игра. Нижнекамск показал неплохое движение, борьбу. Мы нахватали много удалений, нагрузка на некоторых игроков легла побольше. Нам надо исправлять ситуацию, играть более четко. Первый блин комом. Посмотрим, что будет дальше, — цитирует тренера сайт казанцев.

— Как вы оцените игру новичков команды — Стефана Да Косты и Александра Хованова? И что можете сказать о молодом парне Дмитрии Кателевском?

— Первая игра, были неплохие моменты в большинстве. Какие-то вещи удавались, но нам не хватило в завершающей стадии. Нужно отдать должное Барулину, который сыграл очень неплохо. Может, наши кондиции не соответствуют тому, что мы хотим.

Стефан сыграл нормально, хотя все-таки в первом периоде он «пересидел». Как я уже сказал, мы нахватали много удалений, поэтому не поровну разложили нагрузку на всех.

Хованов работает. Ему тяжело, мы с ним серьезно работаем, будем от него ждать прогресса. Ему будет непросто. Он довольно мастеровитый парень, он должен вписаться в нашу концепцию, но ему еще нужно очень много работать.

Кателевский — интересный мальчишка, с хорошим здоровьем, уже недетским, хотя он еще в подростковом возрасте. В перспективе он будет неплохим парнем, если будет продолжать так же усердно работать. Думаю, что мы и завтра его увидим, и на предсезонке он в каких-то играх будет выходить.

— В чем причины такого количества удалений?

— Я хочу сказать и уже много раз об этом говорил, что мы всегда готовы к жесткой, очень жесткой игре, но к грязи мы не будем готовы никогда. На грязь мы будем очень сильно отвечать.

— Какие эмоции от первого матча после долгого перерыва?

— Конечно, уже пора играть в хоккей. Какие-то необычные моменты происходят, но жизнь меняется. Мы и под это подстроимся. Жаль, на Нижнекамск пришли бы люди, было бы интереснее играть. Пока ждем перемен к лучшему. Эмоции положительные, очень много работы. Нам нужно терпеть и продолжать работать.