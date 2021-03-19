Дмитрий Квартальнов: «Мы проиграли в этом сезоне в Уфе две игры, так что все впереди»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги после победы во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ, 2-0).

— Хорошая игра, хороший накал борьбы. У нас здесь две победы, но дальше едем в Уфу, а там очень сложно играть, — сказал Квартальнов. — В этом сезоне мы проиграли там две игры, так что все впереди.

— У игроков «Ак Барса» в начале встречи было много потерь шайбы, неудачных передач и падений. Можно говорить о мандраже?

— Соперник вышел очень заряженный в первом периоде, нас действительно поджали и в начале второго периода соперник был активнее. Потом спохватились, пришли в себя и начали искать свою игру.

— Который матч в глаза бросается неуверенная и нервная игра Тимура Билялова. Можем ждать Рейдеборна?

— Все может быть.

— По окончании серии с «Торпедо» он приболел. Какое сейчас у него состояние?

— Уже получше.

— Соперник удивил вас настырным хоккеем?

— Он и в первой игре играл хорошо, поэтому никак не удивил. Хорошая атака, хороший состав.

— Насколько первая шайба дает уверенность в этой серии?

— В любой игре первыми забивать хорошо и важно. Начинаешь всегда со счета 0-0, это ничья. Потом забиваешь, вынуждаешь соперника к каким-то действиям, а в плей-офф это еще более важный фактор.

(Рустам Имамов)