Дмитрий Квартальнов: «Мы довольны хорошим стартом»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Сочи» (6:3) отметил, что начало матча удачно сложилось для его команды.

— Мы довольны хорошим стартом, первые пять минут так удачно сложились — забили хорошие голы, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — Но, знаете, «Сочи» нам сегодня тоже доставил немало проблем. Есть вопросы, надо будет разобраться. А так — победа есть победа.

— «Ак Барс» сыграл на трех площадках, в Москве — на финской, в Хельсинки — на европейской, в Сочи — на канадской. Где команде комфортнее играть?

— Сложный вопрос, не могу ответить. Что я скажу: комфортно или нет, но мы же будет играть на них. Если после «финки» приехать на «канадку», это хорошо. А после большой... Но для нас сложилось сейчас все, много голов. Но поле большой площадки приезжать на канадскую было непривычно.

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