Дмитрий Квартальнов: «Мы больше всех в лиге входили в зону атаки»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от проведенного сезона. Казанцы стали первыми в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф победили «Нефтехимик» в первом раунде со счетом 4-0 в серии.

— Я считаю, что итоги сезона положительные. Жаль, что дальше не сыграли. Наверное, картинка была бы более ясной для всех, если бы сыграли следующий раунд. Но его не произошло. Мы были готовы сыграть. Положа руку на сердце, мы с «Нефтехимиком» были еще не в лучшей форме. Должны были прибавлять.

Плюс какой в этом сезоне — мы поменяли систему игры. Команда приняла эту систему. Мы сами очень сильно поменялись. Играли довольно-таки неплохо. Считается, что мы много бегаем, двигаемся. В формах сейчас чипы, в шайбах тоже. И здесь интересно — мы та команда, которая больше всех в лиге входила в зону атаки. Этого добиться довольно тяжело, но у нас получилось.

Были и проблемы — в большинстве. Но в целом — систему поменяли, ребята ее приняли. И сезон, если не брать выезд на Дальний восток, провели ровно. Ротация у нас была, но ее было не так много.