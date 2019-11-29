Дмитрий Квартальнов: «Матчи с «Сочи» и «Сибирью» в зачет нам не пойдут»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:1).

— Много слов не скажешь — ноль голов, — цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». — Здесь вряд ли возможно выиграть, можно было только взять бросок и попробовать как в прошлом матче победить по буллитам. Сегодня это не прошло. В общем-то и эта, и прошлая игра с «Сибирью» в зачет нам не пойдет.

— Вы говорили о большинстве после прошлого матча. Снова было пятиминутное большинство, команда снова не забила. Можете объяснить, в чем проблема?

— Не получается. Пытаемся, работаем, но не получается. Соперник играет хорошо, а мы мало бросаем — говорим об этом, но где-то не могут ребята.

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