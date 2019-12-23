Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом» в Давосе в рамках KHL World Games.

— После матча с «Сибирью» вы сказали, что команда немного не в том состоянии, в котором вам нужно. Как сейчас?

— Получше. Надеюсь, будет лучше. В дерби надо немножко другие моменты включать: волю, характер. Это будут очень важные составляющие. А с состоянием нужно бороться. Оно не всегда бывает комфортным. Когда игра идет — многие берут эту игру. А когда она не идет — вот интересно посмотреть, кто поведет за собой.

— В КХЛ вы не сталкиваетесь с условиями высокогорья.

— Ничего страшного. Одна игра. Мы уедем сразу после матча.

— Вам ведь знакома эта арена.

— Я даже здесь забивал. Положительные эмоции испытываю. Я здесь играл за «Давос» на Кубке Шпенглера. Давно дело было. Эмоции классные. Здесь полный зал, шикарная атмосфера, праздничная такая. Здесь этим дышишь. Надеюсь, и сегодня будет так.

— Владимир Ткачев не приехал в Давос. Что с ним будет дальше?

— Ждите официальной информации.

— Как вы относитесь к проекту вынесенных матчей?

— Мы принимаем это. Есть тут и положительные моменты — для лиги и ее развития. Но для нас — это определенные сложности. В плане логистики. Мы добирались долго, а игра через день. Это проблемы. Но еще раз говорю: мы принимаем и понимаем. Приехали, будем биться.

— Матч на футбольном стадионе получился крайне не зрелищным. И Никитин с Кудашовым говорили, что работают на результат. Тут матч — реклама КХЛ. Можете ли вы сыграть на зрителя?

— Я ту игру не смотрел. Но мы же играли с «Салаватом» недавно совсем. И это была зрелищная, очень хорошая игра. Она была с обилием стычек. Думаю, сегодня такая же будет.