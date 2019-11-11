Дмитрий Квартальнов: «Любой обмен согласован со мной. Какие вопросы?»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал об обмене защитника Игоря Ожиганова на игроков СКА Виктора Тихонова и Романа Рукавишникова.

— Любой обмен, конечно, согласован со мной, — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба. — Какие вопросы? Что здесь комментировать? Мы приняли такое решение. Нам нужен был такой защитник немножко оборонительного плана. У нас были проблемы в этом плане. Нам нужен был такой домосед плюс-минус. Ромка Рукавишников может и в большинстве играть. Я считаю, Витя Тихонов — хороший нападающий, хороший возраст, праворукий, игрок с антропометрией. У нас с этими обменами команда стала порослее. В этом плане, я считаю, мы удачно сработали.

— Летом было много информации о том, что вы хотели видеть Ожиганова в команде, но обменяли через несколько месяцев.

— Любой обмен, как прием, так и расставание — это всегда проблема, дилемма. Но ни один обмен не рождается спонтанно. Не бывает так, что мы проснулись, голову почесали — давайте нам надо усилиться, что будем делать? Мы сидим, совещаемся, общаемся, анализируем, кто нам нужен. Мы же смотрим куда? Мы же смотрим же все-таки на весну, правильно? С учетом этих моментов мы принимаем решения. Спонтанного ничего не было.