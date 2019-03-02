Дмитрий Квартальнов: "Локомотив" много проиграл третьих периодов, надо будет подумать над этим"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения от "Сочи" в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ​ (2:3 ОТ) отметил, что нужно подумать над тем, что команда часто уступает в третьих периодах. Счет в серии 2-1 в пользу железнодорожников.

- Не совсем много было энергии в этой игре, - цитирует ТАСС Квартальнова. - Нам давались первые два периода, но есть закономерность – мы много проиграли третьих периодов, надо будет подумать над этим. К сожалению, пропустили гол в овертайме в первой смене, это печально. Команда играла с очень хорошим соперником, поэтому немножко не справлялась.