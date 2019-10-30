Дмитрий Квартальнов: «Кто сейчас хороших хоккеистов отдаст?»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Конечно, мы довольны победой — играть на ноль всегда приятно, — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба. — Тимур Билялов здорово помог в нескольких моментах, дал шанс: и в конце второго периода пропустили пару атак, 4 на 5 играли, вратарь молодец. Брака было очень много, технического брака — наверное, это и физическое состояние, может быть, где-то мы чуть-чуть не включились. Но, наверное, вратарь и должен в таких матчах держать команду, подтаскивать. Все старались, все боролись. Молодцы, с победой.

— Насколько вы довольны игрой Игоря Ожиганова? Он то играет, то не играет, хотя его приглашали как ведущего защитника.

— Чего-то чуть-чуть Игорю не хватает. Даем ему поработать, пытаемся немного его перезагрузить. Надеемся, что с ним все будет хорошо, немного есть неудачная череда. Но она у многих идет — это самый тяжелый отрезок времени. Он сам переживает, где-то что-то не получается: немного убрали, сократили время, в большинстве не играет. Надеемся, я думаю, что у него всё заработает.

— Будете ли искать какое-то усиление? Это будут защитники или нападающие?

— Мы смотрим, но опять же — кого, каких хороших хоккеистов кто сейчас отдаст? Пока что есть — то есть, будем работать со своими ребятами. Конечно, мы бы хотели какого-то усиления. Но пока работаем так.

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