Дмитрий Квартальнов: «Концовка третьего периода сработала»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Спартаком» (4:1) отметил энергичный характер игры и похвалил команду за активность в концовке встречи.

— Конечно, довольны победой — концовка третьего периода сработала, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. — Радует, что и в прошлой игре в концовке забили гол, с Омском в последнюю минуту убежали, здесь сработали неплохо. А так хорошая энергичная игра была.