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Дмитрий Квартальнов: «Концовка третьего периода сработала»

20:13
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Спартаком» (4:1) отметил энергичный характер игры и похвалил команду за активность в концовке встречи.

— Конечно, довольны победой — концовка третьего периода сработала, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. —  Радует, что и в прошлой игре в концовке забили гол, с Омском в последнюю минуту убежали, здесь сработали неплохо. А так хорошая энергичная игра была.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/18866.html

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