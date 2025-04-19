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Сегодня, 04:46

Квартальнов: «Идет плей-офф, наши лучшие хоккеисты по каким-то причинам не играют. Это данность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Две разные игры. Мы понимали, что играем против хорошей команды, которая умеет держать удар, просыпаться вовремя. Хотя тоже имели несколько возможностей, но вратарь был совершенно другой. Выходит состав, который готов играть», — цитирует пресс-служба лиги Квартальнова.

Также он добавил, что не стоит оправдываться отсутствием каких-то игроков на льду.

«Мы не будем жаловаться, что у нас не хватает Александра Волкова и Вадима Шипачева. Идет плей-офф, наши лучшие хоккеисты по каким-то причинам не играют. Это данность», — отметил специалист.

Челябинский клуб проигрывал по ходу встречи, но затем забросил две шайбы в третьем периоде и вырвал победу над «Динамо». Нападающий Василий Глотов, сделавший две голевые передачи, был признан первой звездой матча.

«Трактор» ведет в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч состоится в воскресенье 20 апреля, в Челябинске. Начало в 14:00 по московскому времени.

&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo; проиграл московскому &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;Казани 18&nbsp;апреля.Как «Трактор» ставит камбэки на поток? Для победы Кудашову нужен скучный хоккей? Выводы по дню плей-офф КХЛ
Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Дмитрий Квартальнов
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1 Локомотив 68 49 19 102
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7 СКА 68 38 30 82
8 Торпедо 68 31 37 71
9 Куньлунь РС 68 28 40 62
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11 Сочи 68 20 48 47
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 68 45 23 96
2 Сал. Юлаев 68 45 23 93
3 Металлург Мг 68 43 25 90
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8 Адмирал 68 28 40 69
9 Нефтехимик 68 25 43 67
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11 Амур 68 18 50 44
12 Барыс 68 14 54 35
1/4 финала Счет в серии
Динамо М - Ак Барс
Динамо М - Ак Барс
2 - 2
1. Динамо М - Ак Барс
3 - 5
2. Динамо М - Ак Барс
0 - 2
3. Ак Барс - Динамо М
1 - 3
4. Ак Барс - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Ак Барс
0 - 0
6. Ак Барс - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Трактор - Динамо Мн
Трактор - Динамо Мн
3 - 1
1. Трактор - Динамо Мн
4 - 2
2. Трактор - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Трактор
8 - 0
4. Динамо Мн - Трактор
2 - 3
5. Трактор - Динамо Мн
0 - 0
3 - 1
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
3 - 1
1. Локомотив - Авангард
1 - 4
2. Локомотив - Авангард
4 - 1
3. Авангард - Локомотив
2 - 6
4. Авангард - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - Авангард
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Спартак
Сал. Юлаев - Спартак
1 - 3
1. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 1
2. Сал. Юлаев - Спартак
4 - 5
3. Спартак - Сал. Юлаев
4 - 2
4. Спартак - Сал. Юлаев
6 - 2
5. Сал. Юлаев - Спартак
0 - 0
1 - 3
1/8 финала
Трактор - Адмирал
Трактор - Адмирал
4 - 2
1. Трактор - Адмирал
4 - 5
2. Трактор - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Трактор
4 - 3
4. Адмирал - Трактор
3 - 7
5. Трактор - Адмирал
5 - 4
6. Адмирал - Трактор
0 - 2
4 - 2
Динамо М - СКА
Динамо М - СКА
4 - 2
1. Динамо М - СКА
3 - 1
2. Динамо М - СКА
2 - 1
3. СКА - Динамо М
5 - 3
4. СКА - Динамо М
4 - 5
5. Динамо М - СКА
3 - 4
6. СКА - Динамо М
2 - 5
4 - 2
Локомотив - Торпедо
Локомотив - Торпедо
4 - 0
1. Локомотив - Торпедо
3 - 1
2. Локомотив - Торпедо
2 - 0
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2 - 4
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1 - 2
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
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Динамо Мн - ЦСКА
Динамо Мн - ЦСКА
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Металлург Мг - Авангард
Металлург Мг - Авангард
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Спартак - Северсталь
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Автомобилист - Ак Барс
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