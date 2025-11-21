Квартальнов: «Второй период был определяющим в матче с ЦСКА»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над ЦСКА (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«Второй период был определяющим, мы повели в счете, а в третьем уже по счету завершили. ЦСКА здорово начал, доминировал весь первый период. Во втором периоде нападающие по-другому стали работать, выигрывать борьбу, шайбу и доводить ее до ворот. Здесь никакого секрета нет.
Игроки все правильно делали, что блокировали броски даже в концовке. Сыграли самоотверженно, на команду. Блокирование бросков — очень важный элемент. Считаю, что лучшая команда по блокировке, это ЦСКА, чему можно чуть позавидовать. То, как мы сегодня блокировали, нам большой плюс», — цитирует официальный сайт КХЛ Квартальнова.
«Динамо» набрало 39 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. ЦСКА идет на восьмой строчке — 29 очков в 29 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|27
|11
|16
|26
|8
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|28
|8
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|3
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|4
|Динамо Мн
|28
|18
|10
|39
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|28
|14
|14
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|21.11
|17:30
|Барыс – Салават Юлаев
|- : -
|21.11
|19:00
|Нефтехимик – Ак Барс
|- : -