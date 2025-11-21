Квартальнов: «Второй период был определяющим в матче с ЦСКА»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над ЦСКА (5:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Второй период был определяющим, мы повели в счете, а в третьем уже по счету завершили. ЦСКА здорово начал, доминировал весь первый период. Во втором периоде нападающие по-другому стали работать, выигрывать борьбу, шайбу и доводить ее до ворот. Здесь никакого секрета нет.

Игроки все правильно делали, что блокировали броски даже в концовке. Сыграли самоотверженно, на команду. Блокирование бросков — очень важный элемент. Считаю, что лучшая команда по блокировке, это ЦСКА, чему можно чуть позавидовать. То, как мы сегодня блокировали, нам большой плюс», — цитирует официальный сайт КХЛ Квартальнова.

«Динамо» набрало 39 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. ЦСКА идет на восьмой строчке — 29 очков в 29 играх.