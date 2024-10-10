Тренер минского «Динамо» Квартальнов: «Мы победили СКА по делу»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над СКА (4:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы сыграли сегодня хорошую игру. Было очень много моментов. Голы давались нам тяжело — и первый гол был такой. Второй гол, наверное, мы все-таки заслужили. Понятно, там был рикошет, но я думаю, мы победили по делу», — сказал Квартальнов после матча.

«Динамо» прервало серию из трех поражений кряду. В последний раз до этой встречи коллектив Дмитрия Квартального побеждал 1 октября в домашней встрече с «Адмиралом» (7:2).

В следующем матче минчане 15 октября сыграют дома с ЦСКА.