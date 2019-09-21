Дмитрий Квартальнов: «Когда большие игры с большими командами проводишь, все решают мелочи»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Металлургом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, какой фактор стал ключевым в победе казанцев.

— Хорошая игра хороших команд, — цитирует Квартальнов официальный сайт «Ак Барса». — Здесь всё решило большинство — мы забили и выстояли в концовке. Я думаю, это была такая же равная игра: могли и выиграть, и поиграть, как повернётся. В Казани гол не засчитали «Металлургу», нам сегодня не засчитали. Когда большие игры с большими командами проводишь, все решают мелочи — например, игра в неравных составах.

После победы «Ак Барс» вышел на 3-е место в Восточной конференции. «Металлург» с 5 очками занимает предпоследнюю строчку.

«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд