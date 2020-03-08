Дмитрий Квартальнов: «Каждый матч этой серии получился на загляденье»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Нефтехимиком» (1:0) и выхода в полуфинал конференции отметил, что серия получилась насыщенной и интересной. Он также поблагодарил соперника и рассказал, чем команда будет заниматься в паузе.

— Конечно, мы довольны тяжёлой победой с минимальным счетом. Концовку хорошо выстояли, — цитирует Квартальнорва сайт «Ак Барса». — Что здесь сказать? Тяжёлая серия — в каждом матче Нижнекамск очень здорово начинал, и сегодня в первом периоде нам было непросто, потом вроде вошли (в игру). Мне кажется, хорошая, быстрая, контактная игра — думаю, все четыре матча получились на загляденье, их было интересно смотреть: хоккеисты шли на шайбу, была борьба. Мы выиграли и идём дальше, Нижнекамск — молодцы, Вячеслав (Буцаев) сделал хорошую команду. Думаю, что она строилась у него — начало, предсезонная подготовка, хорошая работа, хорошая молодёжь.

— «Ак Барс» пропустил 3 шайбы в 4 матчах — не допускали ошибок?

— Думаю, ошибки всегда были: здесь и вратарь здорово (провел матчи), и оборона где-то сыграла неплохо. Моментов было достаточно — в предыдущей игре не дотерпели, получили гол. Играть было тяжело и интересно, серия могла повернуться в любую сторону. Нам повезло больше.

— По большинству вопрос. Почему никак не получается реализовать?

— Тяжело. Опять же говорю, мы играем с хорошей командой, вратарь у них хорошо играл, особенно, в Нижнекамске. Пока так.

— У первого звена низкая результативность. Видите причину этому?

— Началось совершенно другое соревнование. Они проводят на льду львиную долю времени, здесь никаких вопросов — они играют в меньшинстве, против них тренер соперника ставит своих лучших игроков. Мы довольны их игрой. А то, что они не забили... Они вносят неоценимый вклад в наши победы.

— У команды будет десятидневная пауза. Это хорошо, потому что можно восстановиться, или плохо, потому что игровой тонус потеряется?

— Согласен, за 10 дней игровой тонус уйдёт. Но будем работать, отдохнём, залечим травмы. Игра была выхлестывающая, где-то ребята подустали. Ритм немного мы утратим, но ничего: думаю, это такое соревнование, что судья бросит шайбу — и началось.

— Чем команда будет заниматься 10 дней?

— Есть план подготовки команды, мы знаем, как вести себя в плей-офф. Отдохнём и, конечно, поработаем.