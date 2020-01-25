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Дмитрий Квартальнов: «Игра в меньшинстве была сегодня ключевым компонентом для «Ак Барса»

18:08
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Автомобилистом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая, боевая игра — победили, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса». — Неплохо сыграли в меньшинстве, хотя и пропустили гол. Знали, что соперник хорошо играет в большинстве. Наверное, игра в меньшинстве была сегодня ключевым компонентом для нас».

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/18694.html

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