Дмитрий Квартальнов: «Игра в меньшинстве была сегодня ключевым компонентом для «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Автомобилистом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая, боевая игра — победили, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса». — Неплохо сыграли в меньшинстве, хотя и пропустили гол. Знали, что соперник хорошо играет в большинстве. Наверное, игра в меньшинстве была сегодня ключевым компонентом для нас».