Дмитрий Квартальнов: "Гол в овертайме – это печально"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями после поражения "Сочи" (2:3 ОТ) в в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ, сообщает официальный сайт команды из Краснодарского края.

После этой встречи счет в серии стал 2-1 в пользу "Локомотива". Четвертый матч пройдет 3 марта в Сочи.

– Третья игра, не совсем много энергии было в ней. Думаю, нам давались первые пару периодов, но третий период... Такая закономерность, что мы проиграли "Сочи" уже много третьих периодов. Нам надо будет подумать. И, конечно, первая смена, концентрация, гол в овертайме – это печально. Счет 2:1, мы пока ведем. Послезавтра следующий матч, готовимся дальше.

– Показалось, что в третьем периоде команда стала сушить игру. Вы сознательно пошли на этот шаг?

– Нет, не сознательно. Команда "Сочи" играла хорошо в третьем периоде, поэтому немного не справлялись, – цитирует Квартальнова официальный сайт "Локомотива".

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