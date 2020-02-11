Дмитрий Квартальнов: «Гарипов здорово сыграл за «Авангард»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал гостевое поражение от «Авангарда» (1:2 Б), отметив вратаря омичей Эмиля Гарипова, ранее выступавшего за казанский клуб.

— Матч после долгой паузы... И показали немножко не ту игру. У нас и в первом периоде было преимущество. Но не такое, какое мы хотели. Чтобы шайба доходила до ворот. Зная, как играет «Авангард», должны были чуть по-другому сыграть. Пропустили шайбу в первом же моменте. Небольшой осадок. И ошибки были. Гарипов здорово сыграл. Оба вратаря сыграли здорово.

Мы понимали, что «Авангард» — серьезная команда. У нее есть свой рисунок игры. Мы хотели сыграть по плану. Но многое не получалось. Не получалось забить. Там и вратарь хорошо сыграл, и оборона. У нас многое в атаке размылось. Потому что «Авангард» заставил размыться. Но то, что мы забили в конце — это большой нам плюс. (Игорь Еронко)