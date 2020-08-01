Дмитрий Квартальнов: «Галиев продолжает набирать ход»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог второго контрольного матча с «Нефтехимиком» (4:1).

— Игра была похожа на вчерашнюю. Сегодня мы хорошо сработали в атаке, забили в большинстве. Ребята были более раскованными. Впереди много работы, это только начало, -цитирует тренера сайт казанцев.

— Можно ли сказать, что игра «Ак Барса» уже похожа на то, что вы хотите видеть?

— У нас многих игроков нет в составе сейчас, потому что мы проверяем молодых мальчишек. Мы хотим улучшать свою игру, улучшать большинство. Еще прошло не так много времени, мы только недавно собрались, а некоторые не были на льду 4,5 месяца. Мы далеко не идеальны, но тот рисунок, то, что мы хотим видеть — ребята стараются это выполнять.

— Многие лидеры пока не играли. Мы их увидим в матче с «Нефтяником»?

— Сейчас мы смотрели молодых ребят, позже увидим и других игроков. Мы увидели наш ближайший резерв, кто-то останется, кто-то присоединится к командам системы клуба. Мы будем за ними следить, будем их тренировать.

— Молодые игроки оставили приятное впечатление. Вы согласны с этим?

— Согласен, ребята произвели неплохое впечатление. У них были хорошие возможности, Кателевский мог сегодня забить. Это наше будущее, это те, кто будет дышать в спину ребятам из основной команды и будет развиваться.

— Что можете сказать по поводу Галиева? Есть ли вероятность, что он и в дальнейшем будет оставаться в первом звене?

— Стас продолжает набирать ход. Главное — готовиться к сезону. Что касается первого-второго звена, то нам важна сама команда, ее структура, сила. Тут много моментов, то-то будет меняться, а уже ближе к сезону мы будем определяться. Играть будет сильнейший состав.