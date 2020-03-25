Дмитрий Квартальнов: «Это был бы уже не тот Кубок Гагарина»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением об официальной отмене сезона в КХЛ по причине распространения коронавируса.

— Это совершенно правильное решение, спортивная составляющая ушла, когда две команды покинули плей-офф — у нас интернациональная лига, — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба. — Предлагались разные варианты, но я до сих пор не понимал — да, могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок. Конечно, жаль, что так произошло, но здоровье-то важнее. Мы к решению лиги отнеслись с пониманием и уважением, это правильно. Уверен наши болельщики тоже отнесутся к этому с пониманием.

— Тревога среди хоккеистов ощущалась в последнее время?

— Даже, наверное, не тревога, но ситуация и в мире, и в стране меняется с каждым днем- останавливаются производства, люди не выходят на улицы. У нас у всех есть родственники, близкие, и это психологический момент. У ребят тоже есть семьи, и работать, когда голова забита чем-то другим, очень сложно.