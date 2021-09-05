Дмитрий Квартальнов: «Для нас сейчас у соперника как будто Третьяк в воротах»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Торпедо» (1:3).

— Соперник был посвежее, каждый стык шел в нашу зону. Порадовало, что в концовке были пособраннее. Последнее большинство надо было забить, не получилось.

Все рядом, нам надо выходить сейчас из ситуации. Для нас сейчас [у соперника] Третьяк в воротах. В концовке, думаю, не хватило свежести.

— Почему решили поставить молодого Крутова в первое звено?

— День рождения сегодня у мальчишки, хотели немного поменять состав, дали ему шанс. Тяжелый график. Надо дать отдохнуть кому-то.