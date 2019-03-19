Дмитрий Квартальнов: "Денисенко не был наказан за четвертый матч"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов подвел итоги четвертого матча полуфинала "Запада" против СКА (1:3). Счет в серии - 3-1 в пользу армейцев.

- Брэндон Козун будет играть в пятом матче, Петри Контиола - нет, - сказал Квартальнов.

- За счет хотели обыграть СКА сегодня?

- За счет работы и желания, за счет выполнения задания, которое мы наметили. Были моменты, которые надо было использовать - и в первом периоде, и во втором. Надо было выйти вперед, иначе с этой командой очень тяжело играть. В большинстве, когда играли "пять на три", надо было забивать.

- Был ли Григорий Денисенко наказан за ошибку в прошлом матче?

- Нет. Я могу назвать кучу фамилий людей, которых нам сегодня не хватило. Егор Аверин не играл, потому что не смог сегодня сыграть. Якуб Накладал травмировался. (Игорь Еронко)

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