Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (1:3) назвал причины неудачного результата.

— Хотел бы поздравить Николая Цулыгина и его команду с победой, — приводит слова тренера официальный сайт «Ак Барса». — Здесь один гол — мало, наверное, надо нам было в атаке сыграть получше. Не получилось — мне кажется, немного энергии, драйва нам не хватило, присутствовала немного инертность.

— Не могли бы вы драку Зарипова и Умарка прокомментировать? Удивила она вас с учетом того, что раньше они не были замечены в таком поведении?

— Встречаются принципиальные команды, эмоции захлестывают. Оказались они на льду, так получилась. Тут любая стычка могла быть. Давайте не акцентировать, Умарк это или Зарипов — любой мог стать участником драки.

— Вы сказали о том, что команде не хватило драйва. Драки Воронкова и Зарипова не дали нужного драйва?

— Там забили гол, а потом затухло чуть-чуть, не пошло, как хотелось бы.

— Команда достойно смотрится на протяжении полутора месяцев. Вы удовлетворены тем, как она играет, или еще что-то можно улучшить?

— Сегодня не удовлетворен, потому что мы проиграли. Нам очень много нужно работать и поправлять кое-какие моменты.

— Будет ли у «Ак Барса» тренер вратарей?

— Пока мы работаем так, Сергей Михайлович Абрамов справляется.

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