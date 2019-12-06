Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» здорово сыграл третий период и получил вознаграждение"

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3).

— Я думаю, это была живая, интересная игра, — цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». — Наша команда довольно здорово сыграла третий период и получила вознаграждение — в конце забили, молодцы.

— Сегодня неплохо проявила себя молодежь: у Воронкова пас, у Журавлева гол. Как вы оцените их игру и вклад в победу?

?— Они вообще у нас играют на хороших позициях в команде и играют неплохо. Димка Воронков молодец, полтора месяца не играл, вышел на первый матч после травмы и сыграл неплохо. Они молодцы.