Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» проиграл ЦСКА по делу»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ (2:5).

— Проиграли, думаю, по делу. Почему-то в нашем исполнении был невыразительный первый период, и по шайбам проиграли, — цитирует официальный сайт «Ак Барса» Квартальнова. — Хотели сыграть немного по-другому, наверное, соперник здорово играл, не давал нам играть, пресекал все эти моменты. Нам надо было немного по-другому играть. Во втором периоде начали играть неплохо, гол забили, но, к сожалению, быстрый гол пропустили — на это обращаешь внимание, что после забитых голов и на последних минутах надо внимательнее. Но так получилось. Опять же, могли и во втором периоде вернуться в игру очень здорово, но, думаю, Сорокин в паре моментов реально помог. Хотя был гол, но он после него здорово сыграл. Хорошо, что в третьем периоде вернулись в игру, но сегодня не наш день.

— ЦСКА несколько лет играет в такой хоккей, а «Ак Барс» — только с этого сезона. Это сказалось?

— Счет 2:5. Я не смотрю, мы за своей командой следим, прежде всего. Меня волнует как она играет, это самое главное. Как другие команды играют — помните, фильм: «До лампочки».

— Сегодня Журавлев сыграл больше всех, но у него -3 вроде был, ошибок достаточно.

— Да, бывают, к сожалению, такие моменты, но я им очень доволен. Там, если посмотреть, другие были моменты. Но он не дрогнул, играл, держал удар с такой серьезной командой.

— Рейдеборна заменили после второго периода. Можно ли обвинять его в какой-то из шайб, или это больше психологический ход?

— Если взять статистику, она удручающая, реально она такая. Опять же говорю, Адам у нас — ведущий вратарь, может быть, не его день был сегодня. И нам надо было больше помочь ему.

— При 2:4 было большинство, вы сняли вратаря. Надеялись до последнего что-то изменить или отрабатывали какие-то моменты с прицелом на будущее?

— Зачем нам сдаваться-то? Будем до конца играть. Хотели забить, что-то поменять. Забивать голы ЦСКА очень тяжело, реально — команда очень обученная, хорошая. И нам хотелось бы забить побольше голов, хотя моменты сегодня были.