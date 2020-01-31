КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Дмитрий Кугрышев: «У «Салавата» реализация была на хорошем уровне»

17:01
Теги:

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугршев прокомментировал выездную победу над «Адмиралом» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард оформил хет-трик.

— Опять же самое главное, что у нас сегодня реализация была на хорошем уровне, — цитирует Кугрышева официальный сайт уфимцев. — Это и помогло нам сегодня выиграть.

Самочувствие такое же, как и в Хабаровске, все нормально. Просто сегодня мы использовали свои моменты лучше, чем в предыдущих играх. За счет этого и выиграли.

— Как повлияет на команду однодневный перерыв между играми с «Адмиралом»?

— Посмотрим послезавтра, как повлияет. Завтра, наверное, будет тренировка. В первую очередь нужно будет хорошо восстановиться.

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/dmitrij-kugryshev-realizaciya-byla-na-horoshem-urovne/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир