Дмитрий Калинин: "Неправильно засчитанную шайбу "Ак Барса" уже забыли"

Защитник "Спартака" Дмитрий Калинин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (1:0) заявил, что команда приложит максимум усилий, чтобы попасть в плей-офф. Он добавил, что красно-белые не вспоминали о прошлых судейских ошибках.

– Будем стараться продолжить играть, как сегодня и попасть в плей-офф, – сказал Калинин.

– Переживали по поводу того, что в выездном матче с "Ак Барсом" был неверно засчитал гол в ворота "Спартака"?

– Все ошибаются, но, к сожалению, эта ошибка получилась не в нашу пользу. Что ж поделать. Мы это забыли. Сегодня был новый день, новая игра.

– Каким показался "Ак Барс", если говорить о двухматчевом противостоянии?

– Очень сильный соперник, как и всегда. С ним тяжело играть. Прежде всего, у нас должна была быть игровая дисциплина, чтобы успешно соперничать с этой командой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)