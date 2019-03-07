Дмитрий Кагарлицкий: "В матче с "Йокеритом" мы много велись на провокации"

Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ против "Йокерита" (4-2). Сегодня бело-голубые победили со счетом 6:2.

– Серия получилась интересная для болельщиков: очень большой накал, – отметил хоккеист. – Хорошо, что она закончилась. Хотелось бы пораньше, но в Москве на домашней арене играть было приятно.

– Сегодня 5:0 уже в первом периоде.

– Готовились основательно к этой игре. К концу все равно подустали: пропустили два совсем необязательных гола. Но в итоге – победа. Без разницы, с каким счетом. Это плей-офф.

– Следующий соперник, скорее всего, ЦСКА. На что стоит обратить внимание?

– На дисциплину: неоправданные удаления. Сегодня мы много велись на провокации. Сделаем выводы и больше так постараемся не делать. Играть в меньшинстве – очень большая нагрузка. Надеюсь, в следующей серии уделяться будем меньше. Для нас важным было пройти этот раунд. Мы долго к этому шли, готовились. Не хотелось растягивать первую серию на шесть игр, но так получилось. (Алена Гребенькова)