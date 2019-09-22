Дмитрий Кагарлицкий: «Свои очки не приносят такого удовольствия, когда команда проигрывает»

Нападающий СКА Дмитрий Кагарлицкий раскритиковал игру команды в матче с «Витязем» (2:4).

— Можно было сыграть и лучше. Свои очки не приносят такого удовольствия, когда команда проигрывает, — приводит слова Кагарлицкого официальный сайт КХЛ. — Видимо, нужно набирать еще больше и помогать еще лучше. Соперник дважды реализовал большинство, а мы свои шансы не использовали, это и сказалось на результате.

Времени достаточно перед завтрашним матчем с ЦСКА, плюс у нас есть игроки, которые не приняли участия в игре с «Витязем». Так что команда будет свежей.

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