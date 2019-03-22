Дмитрий Кагарлицкий: "Не было никаких переговоров с "Авангардом". Честно"

Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий рассказал о своем будущем в московском клубе.

– В межсезонье вы можете перейти в "Авангард".

– Ну какой "Авангард"? Не было никаких переговоров с этим клубом. Честно.

– У вас же квартира в московском регионе?

– Да.

– А где конкретно?

– Не в Балашихе.

– А Боб Хартли как вам?

– Клевый мужик с большим опытом, немножко пересеклись на Матче звезд, пообщались, не о хоккее, о жизни.

– А "Динамо" вам предложило новый контракт?

– Не знаю, агент занимается, просил, чтобы во время плей-офф мне не звонили по этому поводу. Было не до этого – игры через день.

– А мысли какие?

– Отдохнуть хочу. Все потом. (Алексей Шевченко)