Дмитрий Кагарлицкий: "Не было никаких переговоров с "Авангардом". Честно"

Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий рассказал о своем будущем в московском клубе.
– В межсезонье вы можете перейти в "Авангард".
– Ну какой "Авангард"? Не было никаких переговоров с этим клубом. Честно.
– У вас же квартира в московском регионе?
– Да.
– А где конкретно?
– Не в Балашихе.
– А Боб Хартли как вам?
– Клевый мужик с большим опытом, немножко пересеклись на Матче звезд, пообщались, не о хоккее, о жизни.
– А "Динамо" вам предложило новый контракт?
– Не знаю, агент занимается, просил, чтобы во время плей-офф мне не звонили по этому поводу. Было не до этого – игры через день.
– А мысли какие?
– Отдохнуть хочу. Все потом. (Алексей Шевченко)
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