Губерниев — о «Витязе»: «Отряд не заметит потери бойца»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление КХЛ о том, что «Витязь» не выступит в сезоне-2025/26.

«Думаю, что в современных реалиях отряд не заметит потери бойца. Подмосковные власти сейчас активно возрождают «Химик». Может быть, именно на воскресенский хоккей вновь будет сделана ставка. Нет спонсора, значит, пока. Я против того, чтобы бюджетные деньги тратить на команду мастеров. Обидно, конечно, но в последние годы «Витязь» не был яркой звездой на нашем хоккейном небосклоне. Если они не будут играть, таковы законы рынка», — сказал Губерниев «СЭ».

Подмосковный клуб уведомил лигу о приостановке участия в турнире. Также «Витязь» пропустит предстоящий OLIMPBET Чемпионат МХЛ.

В новом сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Отмечается, что совет директоров лиги рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата, после чего правление КХЛ рассмотрит вопрос о переводе «Лады» из Восточной в Западную конференцию.