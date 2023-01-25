Комментатор Федоров: «Ларионов стал одним из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ»
Российский комментатор Дмитрий Федоров оценил медийность главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.
«На интервью с Ларионовым большой спрос, поэтому, насколько я знаю, он старается по максимуму общаться на пресс-конференциях и минимизирует другие контакты. То есть эксклюзивные интервью дает редко. Понимаю его. Любое интервью отвлекает от работы, от личных дел. Игорь Николаевич уважительно относится к прессе, а пресса к нему. Полные трибуны в Нижнем Новгороде не только из-за хороших результатов «Торпедо», но еще и потому, что Ларионов стал одними из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ. Миф в данном контексте — это не ложь, не сказка, а высокая, глобальная идея», — приводит слова Федорова «РБ Спорт».
Ларионов работает в «Торпедо» с июля 2022 года.
Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 72 очка за 54 игры.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|55
|42
|13
|88
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|53
|34
|19
|74
|4
|Торпедо
|54
|34
|20
|72
|5
|Динамо М
|55
|32
|23
|72
|6
|Витязь
|54
|26
|28
|60
|7
|Спартак
|55
|25
|30
|57
|8
|Северсталь
|55
|22
|33
|56
|9
|Динамо Мн
|55
|21
|34
|54
|10
|Куньлунь
|55
|19
|36
|43
|11
|Сочи
|53
|6
|47
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|54
|31
|23
|70
|2
|Сибирь
|55
|33
|22
|70
|3
|Ак Барс
|55
|30
|25
|69
|4
|Металлург
|54
|30
|24
|68
|5
|Авангард
|54
|31
|23
|66
|6
|Сал. Юлаев
|55
|28
|27
|65
|7
|Адмирал
|54
|27
|27
|60
|8
|Барыс
|57
|24
|33
|54
|9
|Амур
|53
|24
|29
|54
|10
|Трактор
|55
|23
|32
|54
|11
|Нефтехимик
|54
|25
|29
|53
|25.01
|16:30
|
Авангард – Трактор
|2 : 4
|25.01
|16:30
|
Барыс – Северсталь
|0 : 1 Б
|25.01
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|3 : 1
|25.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|2 : 1 ОТ
|25.01
|19:30
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|25.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -