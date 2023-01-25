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Сегодня, 19:59

Комментатор Федоров: «Ларионов стал одним из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский комментатор Дмитрий Федоров оценил медийность главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова.

«На интервью с Ларионовым большой спрос, поэтому, насколько я знаю, он старается по максимуму общаться на пресс-конференциях и минимизирует другие контакты. То есть эксклюзивные интервью дает редко. Понимаю его. Любое интервью отвлекает от работы, от личных дел. Игорь Николаевич уважительно относится к прессе, а пресса к нему. Полные трибуны в Нижнем Новгороде не только из-за хороших результатов «Торпедо», но еще и потому, что Ларионов стал одними из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ. Миф в данном контексте — это не ложь, не сказка, а высокая, глобальная идея», — приводит слова Федорова «РБ Спорт».

Ларионов работает в «Торпедо» с июля 2022 года.

Его команда занимает 4-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 72 очка за 54 игры.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rukovoditel-khl-tv-larionov-stal-odnimi-iz-ideologov-nashego-hokkeya-tvortsom-mifov-kotory-e-idut-v-narod/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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4 Торпедо 54 34 20 72
5 Динамо М 55 32 23 72
6 Витязь 54 26 28 60
7 Спартак 55 25 30 57
8 Северсталь 55 22 33 56
9 Динамо Мн 55 21 34 54
10 Куньлунь 55 19 36 43
11 Сочи 53 6 47 21
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1 Автомобилист 54 31 23 70
2 Сибирь 55 33 22 70
3 Ак Барс 55 30 25 69
4 Металлург 54 30 24 68
5 Авангард 54 31 23 66
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7 Адмирал 54 27 27 60
8 Барыс 57 24 33 54
9 Амур 53 24 29 54
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