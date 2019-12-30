Дмитрий Денисов вошел в селекционную службу «Сочи»

Российский специалист Дмитрий Денисов назначен менеджером по селекционной работе «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба.

С 2015-й по 2019-й годы Денисов работал генеральным менеджером в «Торосе».

В текущем сезоне «Сочи» с 41 очком занимает девятую строчку в Западной конференции.