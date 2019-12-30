Дмитрий Денисов вошел в селекционную службу «Сочи»
18:41
Российский специалист Дмитрий Денисов назначен менеджером по селекционной работе «Сочи», сообщается на официальном сайте клуба.
С 2015-й по 2019-й годы Денисов работал генеральным менеджером в «Торосе».
В текущем сезоне «Сочи» с 41 очком занимает девятую строчку в Западной конференции.
Дополнительная информация
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Dmitrij-Denisov-voshel-v-selekcionnuju-sluzhbu-HK-Sochi-9554
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