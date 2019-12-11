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Допинг

Дмитрий Чернышенко: «ВАДА приняло странное и несправедливое решение»

15:03
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение ВАДА отстранить на четыре года российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях.

— ВАДА приняло в понедельник странное и несправедливое решение, из-за которого могут пострадать «чистые» спортсмены, — цитирует РИА «Новости» Чернышенко. — Напрямую они КХЛ не касаются, но мы отмечаем, что придерживаемся политики нулевой терпимости к допингу. С сентября по ноябрь 2019 года ВАДА взяло у игроков лиги 112 проб.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191211/1562263250.html

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