Дмитрий Чернышенко: «Решения ВАДА странные и несправедливые»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко — о санкциях ВАДА в адрес российского спорта.

— Традиционная антидопинговая программа является частью нашей стратегии. Там заложено увеличение количества допинг-проб. Сейчас уже взято 112 проб. Их традиционно ВАДА, мы интегрированы в международную систему. При этом согласно кодексу ВАДА КХЛ не входит число «major event organizations».

Странные, несправедливые решения, принятые ВАДА и от которых могут пострадать невинные, чистые спортсмены, КХЛ напрямую не касаются. При этом мы, как и декларировали ранее, придерживаемся политики нулевой толерантности относительно допинга. Активно с этим боремся совместно с ИИХФ и выполняем все, что предписывает ВАДА. (Михаил Зислис)