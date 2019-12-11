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Допинг

Дмитрий Чернышенко: «Решения ВАДА странные и несправедливые»

15:03
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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко — о санкциях ВАДА в адрес российского спорта.

Российские символы и&nbsp;звезды: что потеряет наш хоккей.Что ждет российский хоккей после санкций ВАДА? Олимпиада, ЧМ, МЧМ — что мы потеряем?

— Традиционная антидопинговая программа является частью нашей стратегии. Там заложено увеличение количества допинг-проб. Сейчас уже взято 112 проб. Их традиционно ВАДА, мы интегрированы в международную систему. При этом согласно кодексу ВАДА КХЛ не входит число «major event organizations».

Странные, несправедливые решения, принятые ВАДА и от которых могут пострадать невинные, чистые спортсмены, КХЛ напрямую не касаются. При этом мы, как и декларировали ранее, придерживаемся политики нулевой толерантности относительно допинга. Активно с этим боремся совместно с ИИХФ и выполняем все, что предписывает ВАДА. (Михаил Зислис)

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый кризис




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