Дмитрий Чернышенко: "По "Адмиралу" беспокоиться не о чем"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о ситуации в "Торпедо" и "Адмирале". По его словам, идет работа над погашением долгов.

– По "Торпедо" мы на постоянной связи с губернатором Нижегородской области, – заявил Чернышенко. – Нас проинформировали обо всех следственных действиях в отношение прошлого руководства. Сейчас погашаются задолженности, и к началу сезона все будет хорошо.

– В "Адмирале" какова ситуация с закрытием долгов?

– Вообще беспокоиться не о чем. Они внесли сумму для участия. Мы ждем решения суда, чтобы определить размер долга в отношение игроков. (Евгений Белоусов)