Дмитрий Чернышенко: «Матчи НХЛ в России? Надо активнее рассказывать о матчах КХЛ в Америке»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко во время брифинга с журналистами рассказал об отношении с НХЛ.

— Что думаете о приезде генеральных менеджеров НХЛ в Россию для переговоров с игроками КХЛ?

— Я думаю, это не единственный случай, когда энхаэловские менеджеры приезжают к нам, — заявил Чернышенко. Такие же действия наши менеджеры и скауты совершают против других лиг и клубов, поэтому это рабочий процесс. Игрок играет там, где ему лучше и комфортнее. Наша задача — создать условия, чтобы хоккеисты играли за нас. Чаще всего уезжают молодые за мечтой, а возвращаются сложившиеся мастера и получают больше. Это нормальный процесс, учитывая типы лиги у нас и в НХЛ.

— Генменеджеры НХЛ встретились с игроками, которые после этого не могут сконцентрироваться на своих обязанностях. От этого не страдает имидж КХЛ?

— Предлагаете не пускать генменеджеров НХЛ на наши игры? Никакими запретительными мерами ничего не добиться. Игроки не должны думать о миллионах, а должны ответственно подходить к собственным финансам и общению со СМИ.

— Как относитесь к планам «Вашингтона» сыграть матч с другим клубом НХЛ в России?

— Мы в хороших рабочих отношениях с правообладателями НХЛ. Если бы было готовое решение о том, когда провести эти встречи, мы бы обязательно это сделали. Сейчас это невозможно без надругательства над календарями обеих лиг. Конечно, нам интересно померяться силами с клубами ведущей лиги мира. По поводу инициатив НХЛ проводить у нас выставочные матчи мы не понимаем зачем. Они же не будут открывать здесь команды. Скорее, речь идет о популяризации их соревнования с точки зрения монетизации телевизионных прав, которая не является для них пока большим финансовым резоном. Тогда нам активнее рассказывать о планах проведения своих выставочных матчей в Америке.

— «Яндекс» бесплатно показывает матчи НХЛ. Планируете ли вы отменить плату за показ КХЛ в интернете или транслировать больше матчей на федеральном канале?

— Мы делаем сбалансированную модель. Все игры мы показываем на региональных каналах и удовлетворяем интерес зрителей. В интернете КХЛ предлагает отличные решения, и цены не самые высокие. (Евгений Белоусов, Михаил Зислис)