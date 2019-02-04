Дмитрий Чернышенко: "Через сезон будет введет жесткий потолок зарплат, отдельным клубам будет сложно шиковать"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко - о последствиях введения в лиге жесткого потолка зарплат в лиге.

- Через сезон будет введен жесткий потолок на оплату труда хоккеистов. В следующем сезоне он понизится на 50 миллионов рублей, а так называемый налог на роскошь повысится до 30 процентов. Отдельным клубам станет совсем сложно шиковать, - цитирует Чернышенко "Российская газета". - Они это знают, были заранее осведомлены о том, что их ждет, поэтому выстраивают работу так, чтобы постепенно разобраться в своих контрактах, перераспределить игроков. В том числе уменьшились зарплаты на середнячков. Я приветствую, чтобы выдающимся игрокам платили еще больше, чем они получают сейчас. Это будет коммерчески оправдано. Но у нас очень много переплаченных середняков, которые получают все больше и больше. Жесткий потолок зарплат поможет с этой ситуацией разобраться.

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