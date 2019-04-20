Дмитрий Чернышенко: "Цель КХЛ – победа сильнейшего клуба в равных условиях"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина.

– Цель КХЛ – победа сильнейшего клуба в равных для всех условиях. Мы к этому стремимся, многое делаем, в том числе, вводим потолок заработных плат. Но сегодня говорим не об этом: только что завершилась финальная игра 11-го сезона КХЛ. Завершилась она фееричной победой хоккея. Несмотря на то, что впервые в истории КХЛ финальная серия Кубка Гагарина завершилась в четырех матчах, борьба получилась бескомпромиссной. "Авангард" бился, подарил нам отличную игру.

Сейчас хочется поблагодарить наших болельщиков за их преданность хоккею. Сегодняшний матч посмотрели не только посетители арены в Балашихе, но и многомиллионная аудитория телеканалов.

Очевидно, что команда Игоря Есмантовича проделала большой путь: подобрала сильный тренерский состав, хороших игроков, переехала на новую арену. Все это и позволило ЦСКА победить – впервые в истории московские армейцы стали обладателями Кубка Гагарина, кроме того, впервые в истории лиги обладатель Кубка Тихонова (победитель регулярного чемпионата) стал обладателем Кубка Гагарина.

Нужно отметить и "Авангард", особенно бережное отношение клуба к болельщикам. Несмотря на то, какая беда случилась с их ареной, они не бросили своих фанатов: до финальных матчей Кубок Гагарина побывал в Омске, клуб организовал просмотр финальной серии для своих болельщиков, а многие фанаты приехали на матчи в Москву и Балашиху. Любители хоккея из Балашихи тоже стали болельщиками "Авангарда" и показали, как надо болеть за хоккей.

– Введение дополнительных правил по запросам на видеопросмотр оправдало себя?

– Еще по ходу регулярного чемпионата стало ясно, что нет. Большое количество просмотров не добавляет зрелищности, а только сбивает ритм игры и уменьшает количество шайб. Мы следуем указаниям ИИХФ, которые объясняют свое требование тем, что такие правила действуют на чемпионатах мира. Впрочем, мы уже обсуждали эту тему с Президентом ИИХФ Рене Фазелем, надеемся, что уже в следующем году мы сможем изменить правила, чтобы не приходилось подолгу обсуждать траекторию конька, как это было после одного из матчей финальной серии. Для нас главное, чтобы было больше голов.

Президент России Владимир Путин уделяет внимание развитию лиги. Например, недавно он обратил внимание французских предпринимателей и президента Франции Эмануэля Макрона на желание французских клубов вступить в КХЛ. Надеюсь, что и с Запада, и с Востока к нам присоединятся команды, для этого необходимо создать новые дивизионы: сейчас рабочая группа прорабатывает варианты логистики, чтобы командам из Европы минимизировать полеты на Дальний Восток. В регулярном чемпионате, скорее всего, будут играть больше по географическому принципу, а вот в плей-офф нужно будет немного полетать. (Евгений Белоусов)