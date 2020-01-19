Дмитрий Чернышенко: «28 тысяч зрителей посетили наш звездный уик-энд»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал об организации ФОНБЕТ Матча звезд в Москве.

— В Москве огромная конкуренция за зрителя ввиду большого количества развлечений, но вы видите полные трибуны на Матче звезд. 28 тысяч зрителей посетили наш звездный уик-энд. И все очень довольны, потому что удобно добираться. Логистика, питание, развлечения — на самом высоком уровне.

— Насколько выгодно для КХЛ проводить Матч звезд?

— О конкретных цифрах мы расскажем, когда подведем все итоги. Но вы видите, что у нас огромная активность. Огромное количество собственных точек продаж — лицензионки и так далее. Мы транслируем звездный уик-энд в 26 стран. У нас больше 12 партнеров на Матче звезд. Это очень высокий результат. И, я думаю, финансово мероприятие будет успешным. Потому что это топовое событие для КХЛ.

— В 2022 году ожидается скачок посещаемости КХЛ, потому что появятся новые арены в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Насколько серьезным аргументом это будет являться для данных городов в плане проведения в них Матча звезд?

— Увеличение вместимости арен для нас — это ключевой фактор экономического успеха всей лиги, всех клубов. Неслучайно в НХЛ большая вместимость арен и, соответственно, развитая экономика клубов. И это залог того, что клубы окупаемы. Мы все стремимся к этому. У нас, конечно, хоккей более социален. Поскольку у нас каждый клуб обязан иметь и молодежную команду, и детские, у некоторых и женские есть. Поэтому экономика, конечно, очень сложная. Но большие арены позволяют приблизиться к окупаемости. (Игорь Еронко)