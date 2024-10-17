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Сегодня, 05:47

Бучельников: «Мы в одном дворе с Радуловым жили, семьями дружим»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников рассказал о том, что дружит с семьями с форвардом «Локомотива» Александром Радуловым.

«Да, мы в одном дворе с Радуловым жили, семьями дружим. Тетя у меня тоже дружит с их семьей. В прошлом сезоне играли последний матч как раз с «Ак Барсом», я стою на вбрасывании, на клюшку опираюсь, и Радулов мне клюшку отводит «метлой» — я чуть не клюнул в лед. Так пошутил, сказал: «Папе привет передавай». Возможно, он помнит моих родителей, мою семью. А так тесно я с ним не общался. Больше они с отцом моим знакомы.

Радулов такой заводила, и не важно, сколько ему лет. Легенда на самом деле. Откуда брать столько сил и эмоций? Не каждому дано. Я думаю, это большой мастер и очень хороший игрок для нашей лиги», — цитирует «РБ Спорт» Бучельникова.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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