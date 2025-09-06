Форвард ЦСКА Бучельников: «Впервые играю в свой день рождения. Это немного иной опыт»

Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников прокомментировал «СЭ» победу над московским «Динамо» (6:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

— Первый матч и сразу дерби. Какие эмоции после игры?

— Конечно, очень радостно победить в день рождения. Команда сделала такой подарок. Благодарен им за это.

— Есть ли в день рождение двойная мотивация сыграть лучше?

— Впервые играю в свой день рождения. Это немного иной опыт.

— Можно ли сказать, что команда уже набрала оптимальную форму?

— У нас есть цель. Мы идем к ней.

— Первый официальный матч под руководством Никитина. Какие нюансы можешь отметить?

— Все супер. Главное, что мы победили. Да, были ошибки, но мы их исправим.

— ЦСКА находится в потрясающей форме. Не слишком ли быстро команда вышла на такой уровень?

— Мы притираемся друг к другу, находим какие-то комбинации, правильную игру во всех зонах. Нам предстоит много работы.

— Сильный ЦСКА мы еще не видели?

— Мы постараемся сделать его таким.