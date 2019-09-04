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Дмитрий Басков — о ребрендинге минского «Динамо»: «Даже на фоне клубов НХЛ мы выглядим продвинуто»

23:33
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о ребрендинге клуба.

— Еще по ходу прошлого сезона мы пришли к пониманию, что долгосрочная стратегия развития клуба нуждается в корректировке, — цитирует официальный сайт клуба Баскова. — «Динамо» должно было измениться, стать более молодым, агрессивным, устремленным в будущее. Это в полной мере отразилось на нашей селекционной кампании, на данный момент в составе восемь хоккеистов 20 лет и моложе, и логично, что визуальный образ клуба тоже претерпел значительные изменения. Идея о том, что оба процесса должны были быть тесно взаимосвязаны, пришла мне в голову ещё в январе, и теперь вы видите результат нашей долгой, кропотливой работы.

Сейчас айдентика «Динамо», разработанная ведущим российским дизайнерским бюро Quberten, едва ли не самая современная в КХЛ. Даже на фоне клубов Национальной хоккейной лиги мы выглядим продвинуто и актуально. При этом мы сохраняем связь со своим прошлым, ведь мы оставили и «зубра», и историческую динамовскую «Д», и фирменные бело-голубые цвета, хоть и в обновлённом виде. Но мы добавили новый, черный цвет, который отлично согласуется с актуальным «монохромом» и позволяет минскому «Динамо» выделиться на фоне «Динамо» из Риги и Москвы, выступающих в одной с нами лиге. Точно знаю, что новая айдентика на «ура» зашла игрокам, уверен, что и болельщикам «Динамо» понравится новый имидж клуба.

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